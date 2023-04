Среди всего разнообразия временных форм глаголов английского языка настоящее длительное время является одним из наиболее часто используемых. Наш интернет ресурс Present continuous online содержит примеры и правила present continuous. Здесь вы не только можете ознакомиться с правилами, но и потренироваться в практическом их примении. Сайт содержит три раздела, в которых расположены упражнения present continuous в различных формах.

Present continuous это глагольное время применяется в нескольких случаях:

Следуя этим правилам, можно выделить несколько слов, которые являются своего рода маркерами или показателями данного времени:

Иными словами, если в предложении вам встречается одно из перечисленных слов, то данное предложение, наверняка, стоит во времени Present Continuous. Но, конечно, слова не могут быть единственным показателем Present Continuous. Ведь временные формы являются грамматическим признаком глагола. Следовательно, именно особая форма глагола и есть основным маркером того, с каким временем мы имеем дело.

Первая часть - одна из форм настоящего времени вспомогательного глагола «to be»:

Обратите внимание, что в настоящем времени форма данного вспомогательного глагола меняется в зависимости от лица, о котором идет речь в предложении.

Вторая часть - смысловой глагол, к которому добавляется окончание «-ing».

Таким образом, для утвердительных предложений во времени Present Continuous можно вывести формулу:

Где V – verb (глагол).

Примеры present continuous в утвердительных предложениях:

Сделать предложение отрицательным помогает частица «not». Её следует размещать после вспомогательного глагола:

Примеры present continuous в отрицательных предложениях:

* Derek is not taking part in open heart surgery right now. Дерек сейчас не принимает участие в операции на открытом сердце.

* Jennifer is not working on the last Chapter of her book at the moment. Дженифер в данный момент не работает над последней главой своей книги

* I am not acting on the spur of the moment right now. Я сейчас не действую под влиянием момента.

* She is not beginning to solve a difficult task. Она не начинает решать тяжелую задачу.

* I am not carrying heavy boxes right now. Сейчас я не несу тяжелые коробки.

* She is not currently building her career. В настоящее время она не строит свою карьеру.