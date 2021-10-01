



Среди всего разнообразия временных форм глаголов английского языка настоящее длительное время является одним из наиболее часто используемых. Наш интернет ресурс Present continuous online содержит примеры и правила present continuous. Здесь вы не только можете ознакомиться с правилами, но и потренироваться в практическом их примении. Сайт содержит три раздела, в которых расположены упражнения present continuous в различных формах.

Present continuous это глагольное время применяется в нескольких случаях:

Когда мы хотим сказать, что какое-то действие или событие происходит сейчас, в данный момент времени. Когда мы планируем что-то сделать в ближайшее время. Когда мы используем выражение «to be going to» - собираться.

Следуя этим правилам, можно выделить несколько слов, которые являются своего рода маркерами или показателями данного времени:

NOW - Сейчас AT THE MOMENT - В этот момент AT PRESENT - В настоящее время JUST - Только что JUST NOW/RIGHT NOW - Прямо сейчас LISTEN! - Послушай! LOOK! - Посмотри!

Иными словами, если в предложении вам встречается одно из перечисленных слов, то данное предложение, наверняка, стоит во времени Present Continuous. Но, конечно, слова не могут быть единственным показателем Present Continuous. Ведь временные формы являются грамматическим признаком глагола. Следовательно, именно особая форма глагола и есть основным маркером того, с каким временем мы имеем дело.

Итак, глагол в Present Continuous состоит из двух частей:

Первая часть - одна из форм настоящего времени вспомогательного глагола «to be»:





TO BE am is are i he we she you it they





Обратите внимание, что в настоящем времени форма данного вспомогательного глагола меняется в зависимости от лица, о котором идет речь в предложении.

Вторая часть - смысловой глагол, к которому добавляется окончание «-ing».

Утвердительные предложения.

Таким образом, для утвердительных предложений во времени Present Continuous можно вывести формулу:

TO BE + Ving

Где V – verb (глагол).

Примеры present continuous в утвердительных предложениях:

* Sue is drawing a dolphin now. Сью сейчас рисует дельфина. * Edward and Jim are playing chess. Эдвард и Джим играют в шахматы. * Maggie is cleaning the windows on the second floor. Мэгги моет окна на втором этаже. * My son is playing a computer game. Мой сын играет в компьютерную игру. * Louis and Fry are breaking sand castles. Луи и Фрай разрушают замки из песка. * At the moment, I am acting without thinking. В данный момент я действую без раздумий. * Commercials are becoming really annoying. Рекламные ролики начинают действительно раздражать.

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Отрицательные предложения.

Сделать предложение отрицательным помогает частица «not». Её следует размещать после вспомогательного глагола:

TO BE + not + Ving

Примеры present continuous в отрицательных предложениях:

* Derek is not taking part in open heart surgery right now. Дерек сейчас не принимает участие в операции на открытом сердце. * Jennifer is not working on the last Chapter of her book at the moment. Дженифер в данный момент не работает над последней главой своей книги * I am not acting on the spur of the moment right now. Я сейчас не действую под влиянием момента. * She is not beginning to solve a difficult task. Она не начинает решать тяжелую задачу. * I am not carrying heavy boxes right now. Сейчас я не несу тяжелые коробки. * She is not currently building her career. В настоящее время она не строит свою карьеру. * She is not closing the door at the moment. Она не закрывает дверь в данный момент.

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Вопросительны предложения.

Задавая вопрос, касающийся действий в настоящий момент времени, глагол «to be» (в нужной форме) следует размещать в начале предложения (перед подлежащим).

Примеры present continuous в вопросительных предложениях:

* Are these cops chasing the robber now? Эти полицейские сейчас гонятся за грабителем? * Is the kid eating candy now? Малыш сейчас ест конфету? * Listen! Is that a brook babbling? Послушай! Это ручей журчит? * Am I adding enough salt to the soup? Я добавляю в суп достаточно соли? * Is she answering the philosophy exam correctly? Она правильно отвечает на экзамене по философии? * Are these birds building a nest? Эти птицы строят гнездо? * Am I coming to visit you now? Я сейчас приду к вам в гости? * Is she cutting a red or green leaf? Она разрезает лист красного или зеленого цвета?

Оточить умение строить вопросительные предложения можно в разделе ВОПРОС, нашего интернет ресурса.

To be going to.

Что касается фразы «to be going to» (собираться что-то делать), то временная форма Present Continuous заложена в ней изначально, следует лишь изменять глагол «to be» в соответствии с употребляемым лицом.

Примеры present continuous с фразой to be going to: